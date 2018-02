The Primus Mini Mart Largo Height Football Championship began yesterday at the Largo Height Playing Field.

Host Primus Mini Mart crushed Farmers United 4-nil dominated their opponents through the duration of the game.

Marshall “R” La Borde, Emery Bailey, Nicolas Ollivierre and Kenny Gordon netted the goals for Primus Mini Mart.







