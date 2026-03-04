Obituaries MR ALEX FRASER Z Jack March 4, 2026 Share This Article: Share on Facebook (Opens in new window) Facebook Share on X (Opens in new window) X Share on LinkedIn (Opens in new window) LinkedIn Email a link to a friend (Opens in new window) Email Share on Tumblr (Opens in new window) Tumblr Print (Opens in new window) Print MR ALEX FRASER of Los Angeles, California formerly of Belmont died in the USA on Tuesday February 10th at the age of 45. The funeral takes place on Saturday March 7th at 5151 Normandie Avenue, Los Angeles California at 2:00 pm.Like this:Like Loading...RelatedContinue ReadingPrevious: MR LIONEL PERCIVAL CUNNINGHAMNext: MR GARFIELD CASTELLO Related Stories Obituaries MR GARFIELD CASTELLO Z Jack March 4, 2026 Obituaries MR CHARLES BENJAMIN SAMUEL Z Jack March 3, 2026 Obituaries MR HERENOUS HERMUS SUTHERLAND Z Jack March 3, 2026
You must be logged in to post a comment.