MR KENRICK YEARWOOD of Boston, USA died on Tuesday August 5th. The funeral takes place on Monday August 18th at the Mountain Sid Seventh Day Adventist church, USA at 11am. Burial will be at the Dawn Memorial Park Cemetery, USA.