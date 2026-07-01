Obituaries MS ELDA GWENDOLYN MASON Z Jack July 1, 2026 Share This Article: Share on Facebook (Opens in new window) Facebook Share on X (Opens in new window) X Share on LinkedIn (Opens in new window) LinkedIn Email a link to a friend (Opens in new window) Email Share on Tumblr (Opens in new window) Tumblr Print (Opens in new window) Print MS ELDA GWENDOLYN MASON also known as WENDY of London, England and Barrouallie died on Sunday June 14th at the age of 86. The funeral takes place tomorrow, Friday July 3rd in England.Like this:Like Loading…RelatedContinue ReadingPrevious: MR MELVIN COLIN ABERDEENNext: MR KAYODE KAMARA GREENE Related Stories Obituaries MR RONALD CORNELIUS JESSOP Z Jack July 1, 2026 Obituaries MRS SHIRLEY JULIANA WILLIAMS Z Jack July 1, 2026 Obituaries MR TITUS THOMAS Z Jack July 1, 2026
You must be logged in to post a comment.